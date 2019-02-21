21 Şubat 2019, 21:42
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Rusya Silahlı Kuvvetler Günü

Rusya Silahlı Kuvvetler Günü

Rusya Silahlı Kuvvetler Günü Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Rusya Silahlı Kuvvetler Günü Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Büyükelçilikte düzenlenen davete, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ve Savunma Ataşesi Dmitry Priymachuk ev sahipliği yaptı.

Milli marşların okunmasıyla başlayan resepsiyona Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Sanayii Müsteşarlığından temsilciler ile çok sayıda büyükelçi, askeri ataşe ve gazeteci katıldı.

Davet, yemek ikramının ve pasta kesilmesinin ardından sona erdi. Aleksey Yerhov, Ankara, Rusya Federasyonu, Güncel
Kaynak: AA