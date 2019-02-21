Rusya Silahlı Kuvvetler Günü Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.<br><br>Büyükelçilikte düzenlenen davete, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ve Savunma Ataşesi Dmitry Priymachuk ev sahipliği yaptı.<br><br>Milli marşların okunmasıyla başlayan resepsiyona Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Sanayii Müsteşarlığından temsilciler ile çok sayıda büyükelçi, askeri ataşe ve gazeteci katıldı.<br><br>Davet, yemek ikramının ve pasta kesilmesinin ardından sona erdi.