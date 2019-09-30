Haberler » Güncel » Haber

Rusya, silosunda tuttuğu kıtalararası balistik füzesini ateşledi

Rusya, roketini test amacı ile nükleer başlık taşıyabilen kıtalararası balistik füzesi Topol-M silosundan çıkararak ateşledi.

30.09.2019 20:15
Rusya, roketini test amacı ile nükleer başlık taşıyabilen kıtalararası balistik füzesi Topol-M silosundan çıkararak ateşledi.
Rusya'nın yakın zamanda geliştirdiği ve başta ABD ve NATO olmak üzere birçok ülke tarafından kaygıyla karşılanan Topol-M kıtalararası balistik füzesi test amacı ile ateşlendi. Rus silahlı kuvvetlerinin Taman Füze Tümeni'ne bağlı Tatishchevo füze birimi tarafından 2012 yılında ülkenin bilinmeyen bir yerinde konuşlandırılan Topol füzeleri yerin 30 metre derinindeki silosundan çıkarılarak ilk kez ateşlendi.
HEDEFİ TAM ZAMANINDA VE TAM İSABETLE VURDU
Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, ateşlenen füzenin fırlatılmasının sebebi olarak 'füze kompleksinin tüm özelliklerinin çalışıp çalışmadığını doğrulamak' olarak gösterdi. Açıklamada roket sistemlerinin tüm komplekslerinin çalıştığına dair doğrulama alındığını, roketin ise Rusya'nın uzak doğusunda bulunan Kamçatka adasındaki hedefini tam zamanında ve tam isabetle vurduğu belirtildi.
Rusya ve ABD'nin karşılıklı olarak çekildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) sonra ABD tarafından 500 kilometre hedefli füze denemesi gerçekleşmişti. Rusya ise anlaşmanın sona ermesinden sonra en ciddi denemesini gerçekleştirmiş oldu.
Rusya Savunma Bakanlığı geçtiğimiz Temmuz ayında Topol füzesini başarıyla test ettiğini açıklamış fakat bu denemeye dair görüntü paylaşmamıştı. Rusya böylelikle merak edilen füzenin ateşlenme görüntülerini paylaştı.
(Erhan Altıparmak/İHA)
Rusya, silosunda tuttuğu kıtalararası balistik füzesini ateşledi

Rusya, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:15 Sulama kanalına düşen 16 yaşındaki genç boğuldu
23:15 Şili halkının deprem anındaki soğukkanlılığı kameralara yansıdı
23:14 9 aydır maaşlarını alamayan işçiler inşaatın çatısına çıktı
23:12 Akıncı: "İyi planlanmış, sonuç odaklı hedefe giden bir süreç kurgulanması gerekiyor"- NEW
23:12 Rum yönetimi, İsrail ve Sırbistan'dan silah aldı
23:12 Annesinin mezarı başında hayatını kaybetti
23:09 Lüks yatta fuhuşa 4 gözaltı (2)