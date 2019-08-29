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Rusya, su-34'lerin karayoluna iniş görüntüleri yayınlandı

Rusya, Su-34'lerin karayoluna iniş görüntüleri yayınlandıRusya, (DHA) ? Rusya Savunma Bakanlığı, Su-34 savaş uçağı ve An-26 nakliye uçağının, Tataristan'da yapım aşamasında olan Avrupa-Batı Çin karayoluna iniş görüntülerini paylaştı.

29.08.2019 10:17
Rusya, Su-34'lerin karayoluna iniş görüntüleri yayınlandı
Rusya, (DHA) ? Rusya Savunma Bakanlığı, Su-34 savaş uçağı ve An-26 nakliye uçağının, Tataristan'da yapım aşamasında olan Avrupa-Batı Çin karayoluna iniş görüntülerini paylaştı.
Rusya Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamaya göre, Ortak Askeri Bölge topraklarında gerçekleştirilen Rus Silahlı Kuvvetleri'nin tatbikatı kapsamında Tataristan'da yapım aşamasında olan Avrupa-Batı Çin karayoluna, 12 adet Su-34 savaş uçağı ve 2 adet An-26 nakliye uçağı iniş yaptı.
Ayrıca, ATZ-20 tankerinin ilk kez test edildiği ve uçağa 5 dakikadan daha az sürede yakıt doldurulduğu belirtildi.
Rusya, su-34'lerin karayoluna iniş görüntüleri yayınlandı

Tataristan, Avrupa, Rusya, Güncel

Kaynak: DHA

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