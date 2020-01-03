Haberler » Güncel » Rusya: 'Süleymani'nin öldürülmesi gerginliği artıracak maceracı bir adım' - Haber

Rusya: "Süleymani'nin öldürülmesi gerginliği artıracak maceracı bir adım"

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesini, bölge çapında gerginliği artıracak "maceracı bir adım" olarak gördüklerini açıkladı.

03.01.2020 11:26 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:26 Rusya:
Dışişleri Bakanlığı, Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesini, bölge çapında gerginliği artıracak "maceracı bir adım" olarak gördüklerini açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından Rus medyasına yapılan yazılı açıklamada, Süleymani'nin öldürülmesi nedeniyle İran halkına taziye iletildi.
Süleymani'nin, İran'ın çıkarlarına hizmet etmeye adanmış bir şahsiyet olduğu belirtilen açıklamada, "Süleymani'nin Amerika tarafından Bağdat'ta gerçekleştirilen roket saldırısında öldürülmesini, bölge çapında gerginliği artıracak maceracı bir adım olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.
Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası İşler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev ise bir süre önce yaptığı açıklamada, Süleymani'nin öldürülmesinin Amerikalılar ile Irak'taki Şiiler arasındaki çatışmaların habercisi olduğunu söylemişti.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı'na düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Rusya, İran, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:40   MİT'ten nokta operasyon: Öcalan'ın akrabası etkisiz hale getirildi - Haber
12:40   flaş - Haber
12:40   Ordu'da dere yatağındaki 4 katlı fabrika inşaatının yıkımı başladı-2 - Haber
12:40   Spor mhk başkanı zekeriya alp'ın açıklamaları - Haber
12:35   Erdemli Belediye Meclisi yılın ilk toplantısını yaptı - Haber
12:29   Son dakika: İsrail Başbakanı Netanyahu, Süleymani'nin ölümünün ardından Yunanistan ziyaretini yarıda kesti - Haber
12:00   Terörist elebaşı Öcalan'ın dayısının oğlu nokta operasyonla öldürüldü - Haber
09:39   Aç kalan tilki İstanbul sokaklarına indi - Haber
00:25   Cem Uzan ev kazası geçirdi! Sağ elinde 3. derece yanık oluştu - Haber
00:05   THY uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra arızalandı - Haber
3.01.2020 12:42:24