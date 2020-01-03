Haberler » Politika » Rusya: 'Süleymani'nin öldürülmesi yeni çatışmaların habercisi' - Haberler

Rusya: "Süleymani'nin öldürülmesi yeni çatışmaların habercisi"

Rus Senatör Konstantin Kosaçev, İran'ın Devrim Muhafızları güçlerinin en kuvvetli isimlerinden Tümgeneral Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin açıklamasında, "Gerçekleştirilecek yeni çatışmaların habercisi gibi gözüküyor" dedi.

03.01.2020 11:03 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:08 Rusya:
Rus Senatör Konstantin Kosaçev, 'ın Devrim Muhafızları güçlerinin en kuvvetli isimlerinden Tümgeneral Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin açıklamasında, "Gerçekleştirilecek yeni çatışmaların habercisi gibi gözüküyor" dedi.

Rusya devlet yetkilileri, İran Devrim Muhafızları güçlerinin en kuvvetli isimlerinden Tümgeneral Kasım Süleymani'nin ABD'nin Irak'ta gerçekleştirdiği saldırıda öldürülmesine dair bazı açıklamalarda bulundu. Rus Senatör Konstantin Kosaçev gazetecilere, "Oldukça ağır bir haber. Bu olay ABD'lilerle Irak'taki Şii milisler arasında gerçekleştirilecek yeni çatışmaların habercisi gibi gözüküyor" açıklamasında bulunurken, olanların ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine yapılan saldırıya karşılık bir intikam gibi durduğunu da ifade etti. Kosaçev, General Süleymani'nin öldürülmesinin nedeninin intikam olması durumunda karşılığının gelmesinin muhtemel olduğuna da vurgu yaparak, "Umarım yanılırım. Çünkü savaşı başlatmak kolaydır ama bitirmek çok zordur" dedi. - MOSKOVA

Devrim Muhafızları, Kasım Süleymani, İran, Politika

Kaynak: İHA

Politika

Son Dakika Haberleri

12:35   ABD Mahkemesi: Asitli içeceklerdeki 'diyet' sözcüğü yanıltıcı değil, kilo verdireceğini düşünmek... - Haberler
12:30   Trabzon'un yüksek kesimleri beyaza büründü - Haberler
12:28   Samsun'daki DEAŞ operasyonunda 2 kişi serbest bırakıldı - Haberler
12:26   Kırmızı bültenle aranan PKK'nın sözde istihbarat sorumlusu etkisiz hale getirildi - Haberler
12:23   Ghosn'un kaçmasına yardım ettiği iddia edilen zanlılar adliyeye getirildi - Haberler
12:18   İran Devrim Muhafızları Sözcüsü, canlı yayında gözyaşlarına boğuldu - Haberler
11:56   Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi: Süleymani suikastı, Irak ve bölgede yıkıcı bir savaşın fitilini ateşledi - Haberler
11:54   ABD basınından korkutan senaryo: Süleymani'nin ölümü Orta Doğu sınırlarını aşan şiddet olaylarına dönebilir - Haberler
11:24   Rusya'dan Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili açıklama: Ortadoğu'da tansiyon yükselecek - Haberler
11:15   Son dakika: Amerika'dan Irak'ta bulunan vatandaşlarına çağrı: Acil ülkeyi terk edin - Haberler
3.01.2020 12:42:30