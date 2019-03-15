Rusya: "Suriye'de Türk Heyetle Beraber Toplam 45 Ateşkes İhlali Tespit Ettik"

Rusya Savunma Bakanlığı, "Suriye'de Türk heyetle beraber toplam 45 ateşkes ihlali tespit ettik" açıklamasını yaptı.
Rusya tarafından yapılan açıklamada, Suriye'de dört şehirde toplam 45 ateşkes ihlalinin tespit edildiği bildirildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı, "Son 24 saat içinde Rusya tarafından 18, Türkiye tarafından 27 ateşkes ihlali tespit edilmiş ve ateşkes ihlalleri; Hama, İdlib, Lazkiye ve Halep şehirlerinde yaşanmıştır" ifadelerine yer verildi. - KİEV
Güncel
Kaynak: İHA