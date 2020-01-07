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Rusya, Türkiye'ye karşı cihat ilan eden General Hafter'e asker desteği verdi

Rusya, BAE ve Mısır'ın koordinasyonuyla, darbeci general Halife Hafter'in saflarına katılması için Libya'ya paralı asker sevk etti. General Hafter, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye karşı cihat ilan etmişti.

07.01.2020 11:16 | Son Güncelleme: 07.01.2020 11:50

, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır'ın koordinasyonuyla, darbeci general Halife Hafter saflarında savaştırmak için 'den 'ya paralı asker sevk etti. Libya'nın doğusunu kontrol eden Hafter'e bağlı güçler, Türkiye'nin destek olduğu ve resmen tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) karşısında yer alıyor. Ayrıca Hafter, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Türkiye'ye karşı cihat ilan etmiş; kadın-erkek, sivil-asker tüm Libyalılara silahlanma çağrısı yapmıştı.

Londra merkezli Arab el-Cedid gazetesinin haberine göre, son üç gün içinde Suriye'den getirilen Rus paralı askerleri taşıyan, Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait iki uçak, Bingazi Havalimanı'na indi.

"TÜRKİYE'YE KARŞI"

BAE ve Mısır'ın koordinasyonuyla gönderilen paralı askerler, Moran ve Schit isimli iki güvenlik şirketinin çatısı altında faaliyet gösteriyor. Rus güçleri için çalışan bazı Suriye vatandaşları da, Libya'ya gönderildi.

Haberde ayrıca, Rusya'nın bu hamlesinin, "Libya'da, uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne destek veren Türkiye'ye karşı, elini güçlendirmeyi amaçladığı" ifade edildi.

LİBYA'DAKİ SON DURUM

Ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri darbeci General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan 2019'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Hedefine ulaşamayan Hafter, son olarak 12 Aralık 2019'da Trablus'a yönelik, "Belirleyici Savaş" adıyla yeni bir saldırı talimatı vermişti. Buna karşılık, ülkenin batısında, başta Misrata olmak üzere 10 kentte seferberlik ilan edilmişti.

Hafter'i destekleyen yabancı savaş uçakları, geçen cumartesi Trablus'taki askeri bir okula, öğrencilerin yatış saati öncesi bahçede toplandıkları sırada hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda 30 öğrenci hayatını kaybetmiş, 33 kişi yaralanmıştı.

Hafter saflarında Rus şirketi Wagner Grup'a mensup paralı askerlerin sayısının giderek arttığına ilişkin çok sayıda haber, kamuoyuna yansımıştı.

TÜRKİYE'YE KARŞI CİHAT

Türkiye'nin Libya'ya asker gönderilmesini ön gören tezkereyi kabul etmesinin ardından Libya'daki darbeci General Hafter'dan Türkiye'ye karşı küstah bir açıklama gelmişti. Hafter, 'kadın-erkek, sivil-asker tüm Libyalılara vatanlarını ve onurlarını savunmak için' Türkiye'ye karşı silahlanma çağrısı yapmıştı.

LibyaLibya'daki darbeci General Hafter, Türkiye'ye karşı cihat ilan etti

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Rusya, Türkiye'ye karşı cihat ilan eden General Hafter'e asker desteği verdi

Suriye, Rusya, Libya, Dünya, Güncel

Kaynak: AA


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