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Rusya, Suriye petrol sahalarını kontrol etmeye çalışan ABD'yi hırsızlıkla suçladı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki askeri varlığını "ciddi tehdit" şeklinde tanımlayarak, "ABD'nin Suriye'nin petrol sahalarını kontrol etmeye çalışması hırsızlığa eş değerdir.

11.11.2019 13:56 | Son Güncelleme: 11.11.2019 13:56Rusya, Suriye petrol sahalarını kontrol etmeye çalışan ABD'yi hırsızlıkla suçladı
Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin 'nin kuzeyindeki askeri varlığını "ciddi tehdit" şeklinde tanımlayarak, "ABD'nin Suriye'nin petrol sahalarını kontrol etmeye çalışması hırsızlığa eş değerdir. Suriye ordusunun, ABD'nin kontrolündeki petrol sahaları da dahil tüm ülkenin kontrolünü alması için ısrar edeceğiz." dedi.
Lavrov, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsaganyan ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştu.
ABD'nin Suriye'deki faaliyetlerinin yasa dışı olduğunu belirten Lavrov, "ABD'nin Suriye'nin petrol sahalarını kontrol etmeye çalışması elbette yasa dışıdır ve hırsızlığa eş değerdir. Suriye krizinin çözümüne de herhangi bir katkı sağlamaz." dedi.
Suriye'deki ABD faaliyetlerinin, halihazırdaki rahatsızlık veren durumu daha da kötüleştirdiğine dikkati çeken Lavrov, "Söz konusu faaliyetler ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Suriye ordusunun, ABD'nin kontrolündeki petrol sahaları da dahil, tüm ülkenin kontrolünü alması için ısrar edeceğiz." şeklinde konuştu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir süre önce yaptığı açıklamada, ABD'nin, özellikle petrol rezervleri için Suriye'de bulunduğunu itiraf ettiğini belirterek, "Suriye'nin zenginlikleri üzerinde (Suriye halkı dışında) hiç kimsenin hakkı yoktur." ifadesini kullanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Rusya, Güncel

Kaynak: AA

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