Rusya, Suudi Arabistan'dan Ülkelerine Ek Yatırım Yapılacağını Açıkladı

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Dmitriyev, Rusya- Suudi Arabistan ortak fonu aracılığıyla 2019'da Rusya'ya 2 milyar dolarlık ek yatırım yapılmasının planlandığını açıkladı.

AÇIKLAMA RUSYA'DAN YAPILDI

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kiril Dmitriyev, Arjantin'deki G20 Zirvesi kapsamında gazetecilere yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Rusya'ya yönelik yatırımlarının artacağını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, G20 kapsamında bir görüşme gerçekleştirdiklerini anımsatan Dmitriyev, "Bu görüşmede Suudi Arabistan'ın Rusya'daki yatırımlarının önemli bir boyuta ulaştığı teyit edildi." dedi.

Gelecek yıla ilişkin Rus ekonomisine ek yatırımların yapılmasının planlandığını anlatan Dmitriyev, "Rusya-Suudi Arabistan ortak fonu aracılığıyla Rusya'daki altyapı projelerine 2019'da 2 milyar dolarlık ek yatırım yapılması planlanıyor." diye konuştu.

SAMİMİ TAVIRLARI G-20 ZİRVESİNE DAMGA VURDU

Arjantin'in başkenti Buenos'te düzenlenen G20 zirvesinde liderler Suudi Arabistan adına katılan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile mesafeli bir görüntü sergiledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in samimi görüntüleri ise dikkat çekti. Liderler zirvenin açılış oturumu için Costa Salguero fuar bir araya geldi. Prens Selman, Kaşıkçı cinayetinden bu yana ilk kez liderlerin katıldığı uluslararası bir toplantıda boy gösterdi.