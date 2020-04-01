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Rusya, tarihi görüntüleri paylaştı: Rus uçakları Amerikan hayatlarını kurtarmaya gidiyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, koronavirüsle mücadele için dünyada en fazla vakanın bulunduğu ABD'ye gönderilen tıbbi malzemelerin görüntülerini paylaştı.

01.04.2020 11:33 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:44

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs ABD'de etkisini sürdürürken; Trump Putin telefon görüşmesinin ardından Rusya , koronavirüsle mücadele kapsamında ABD'ye tıbbi yardım gönderdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'ye gönderilen tıbbi malzemelerin görüntülerini paylaştı.

Paylaşılan görüntülerde bir kargo uçağının yüzlerce tıbbi malzeme kutusu ile dolu olduğu görülüyor. Öte yandan Rusya, ABD'nin yaptırım uyguladığı ülkeler arasında yer alıyor.

"AMERİKAN VATANDAŞLARINI KURTARMAK İÇİN"

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Başkanlar; Putin ile Trump arasındaki telefon görüşmesinden sonra Rusya en büyük kargo uçağı olan An-124 Ruslan'ı tıbbi malzemelerle Covid-19 ile mücadelesine destek olmak, Amerikan vatandaşlarını kurtarmak için ABD'ye gönderdi. Uçak yolda" ifadeleriyle paylaşıldı.

TRUMP TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

Trump geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada, "Rusya bize bir uçak dolusu malzeme gönderdi" bu çok iyi bir davranıştı" ifadelerini kullanmıştı.

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Rusya, tarihi görüntüleri paylaştı: Rus uçakları Amerikan hayatlarını kurtarmaya gidiyor
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri Bakanlığı, Donald Trump, Rusya, Güncel

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Rus uçakları Amerikan hayatlarını kurtarmaya gidiyor
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