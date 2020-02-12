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Rusya: Türk askeri varlığı Suriye'deki durumu daha da kötüleştiriyor

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yaptığı askeri yığınak sürerken Rusya'dan tepki geldi. Moskova, Türk askeri varlığının bölgedeki durumu daha da kötüleştirdiğini savundu

12.02.2020 20:15 | Son Güncelleme: 12.02.2020 20:15Rusya: Türk askeri varlığı Suriye'deki durumu daha da kötüleştiriyor
'nin 'nin kuzeyine yaptığı askeri yığınak sürerken 'dan tepki geldi. Moskova, Türk askeri varlığının bölgedeki durumu daha da kötüleştirdiğini savundu.

Suriye'nin kuzeyinde Türk askerlerine yapılan saldırıların ardından bölgede tansiyon giderek artıyor. 13 askerin Beşar Esad'a bağlı güçlerce düzenlenen saldırıda ölmesinin ardından Türkiye, bölgeye askeri yığınak yapmaya başladı. İdlib'de bulunan gözlem noktalarına komando ve zırhlı takviyesi yapan Ankara, yeni bir saldırı olması durumunda rejim güçlerini her yerde vuracağını duyurdu.
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Türkiye, Suriye, Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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