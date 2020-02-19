Rusya: Türk heyetiyle anlaşma sağlanamadı, Türkiye'nin İdlib'de operasyon düzenlemesi en kötü...

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türk ve Rus heyetleri arasında Suriye'nin İdlib eyaletinde gerilimin azaltılması amacıyla yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadığını açıkladı.

Sergey Lavrov, Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, İdlib'de operasyonlarını sürdüren Suriye hükümetine bağlı güçlerin daha önce varılan anlaşmalara uyduklarını ancak "provokasyonlara da gereken yanıtı verdiklerini" söyledi.

Lavrov ayrıca İdlib'de militanların Rusya ve Suriye güçlerine yönelik saldırılarını sürdürdüklerini de belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov da gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin İdlib'de Suriye hükümetine bağlı güçlere yönelik bir askeri operasyona başlamasına karşı olduklarını söyledi.

Dmitry Peskov "Bu en kötü senaryo olur" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise AKP Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Türkiye, İdlib konusunda kendi harekat planını uygulamak için her türlü hazırlığını yapmıştır. 'Bir gece ansızın gelebiliriz' diyoruz. Daha açık ifadeyle İdlib harekatı bir an meselesidir" demişti.