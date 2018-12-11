Rusya, Türkiye İçin E-vize Sistemine Geçebilir

- Rusya
, Türkiye
için e-vize sistemine geçebilir
MOSKOVA - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
, vize serbestisi görüşmesi yaptıkları ülkeler için e-vize uygulamasına başlanabileceğini söyledi. Rusya Federasyonu
Başkanlar Konseyi'nde konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Ülkemizde teknolojik gelişimlere bağlı olarak Moskova
ve St. Petersburg
şehirlerinde bazı ülke vatandaşlarına e-vize uygulamasının başlatılması ile ilgili çalışma yapıyor. Bu vize sistemiyle basitleştirilmiş vize uygulaması gerçekleşmiş olacak. Umuyorum ki turizm endüstrisinin aktif bir şekilde gelişmesine yardımcı olacaktır" dedi.e-vize Duma'da yasalaştıRusya Devlet Duması'nda 2017 başlarında yapılan oylamayla e-vize uygulamasına geçiş kabul edilmişti. Rusya'nın vize serbestisi görüşmesi yaptığı Cezayir
, Bahreyn
, Brunei, Hindistan
, İran
, Katar
, Çin
, Kuzey Kore
, Kuveyt
, Fas
, Meksika
, Birleşik Arap Emirlikleri
, Umman, Suudi Arabistan
, Singapur
, Tunus
, Türkiye ve Japonya
vatandaşları e-vize uygulamasına geçildiği takdirde internet üzerinden vize başvurusu yapabilecek. Başvurusu kabul edilen kişilerin vizeleri 4 gün içinde onaylandıktan sonra Moskova ve St. Petersburg'ta bulunan havaalanlarında pasaportlara işlenecek.
Dışişleri Bakanı,Türkiye,Rusya Federasyonu,Vize
11 Aralık 2018 Salı 14:09