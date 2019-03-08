Rusya: Türkiye ile Karadeniz'de Ortak Tatbikat Düzenledik

Karadeniz
Filosu Bilgi Departmanı Başkanı Aleksey Rulev, Karadeniz Filosu gemilerinin Türkiye
Deniz Kuvvetleri ile ortak tatbikat düzenlediğini bildirdi.
Rulev yaptığı açıklamada, "Novorossiysk
Deniz Üssü'nün iki gemisi 'Vasiliy Bıkov' ve 'Valentin Pikul'un mürettebatları 'Burgazada' ve 'Akçay
' gemilerinin mürettebatları ile Türk-Rus ortak tatbikatları düzenledi" dedi.
Mürettebatlar Karadeniz sularında işbirliği üzerinde çalıştılar ve ayrıca olası patlama tehlikesi bölgesinden gemileri çıkarmaya çalıştılar.
Türk denizciler, 6- 8 Mart
tarihleri arasında "Mavi Vatan-2019" ulusal tatbikatları çerçevesinde Novorossiysk limanında bulunuyorlardı. - Kaçmaz
Türkiye, Karadeniz, Dünya
Kaynak: DHA