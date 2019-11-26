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Rusya: Türkiye ile yeni bir S-400 kontratı imzalamak istiyoruz

Rusya, 2020 yılında Türkiye ile S-400 Hava Savunma Sistemi için yeni bir kontrat imzalamayı umduklarını açıkladı. Rosoboroexport'tan Alexander Mikheev, "Türkiye ile teknik konularda anlaşmaya vardık, finansal konularda da pazarlığımız sürüyor" dedi.

26.11.2019 10:36 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:38

'nın silah ihracat şirketi Rosoboroexport'tan Alexander Mikheev Rusya'nın ile yeni bir S-400 kontratı imzalamak istediğini açıkladı. Mikheev, açıklamasında "Yeni bir seçenek olarak ikinci bir S-400 Hava Savunma Sistemi seti konusunda konuşuyoruz." dedi.

"TEKNİK KONULARDA ANLAŞMAYA VARDIK"

Mikheev ayrıca "Türkiye ile teknik konularda anlaşmaya vardık, finansal konularda da pazarlığımız sürüyor" açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE İKİ ADET S-400 SATIN ALMIŞTI

Tedarik anlaşmasının 11 Nisan 2017'de imzalandığı S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemine ait birinci grup malzemeleri 12 Temmuz'da Ankara'ya ulaşmıştı. Türkiye, Rusya'dan 2,5 milyar dolar karşılığında toplam dört bataryadan oluşan iki adet S-400 sistemi satın almıştı. Türkiye ile Rusya arasındaki anlaşma, Eylül 2017'de imzalamıştı.

Rusya: Türkiye ile yeni bir S-400 kontratı imzalamak istiyoruz

Türkiye, Rusya, S 400, Dünya, Ekonomi


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