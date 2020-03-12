Rusya, Türkiye'nin İdlib'de 8 Pantsir hava savunma sistemini yok ettiği iddiasını yalanladı
Rusya Savunma Bakanlığı, Türk silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) Bahar Kalkanı Operasyonu sırasında İdlib'de Suriye'ye ait Rus yapımı 8 adet hava savunma sistemi Pantsir'i etkisiz hale getirdiği iddiasını yalanladı.
12.03.2020 21:01 | Son Güncelleme: 12.03.2020 21:01
Rusya Savunma Bakanlığı, Türk silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) Bahar Kalkanı Operasyonu sırasında İdlib 'de Suriye'ye ait Rus yapımı 8 adet hava savunma sistemi Pantsir'i etkisiz hale getirdiği iddiasını yalanladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel ziyareti dönüşü uçakta yaptığı açıklamada, "Şu anda İdlib'de Pantsirler var. Libya'da da var. İdlib'de biz 8 Pantsir'i SİHA'larla yok ettik. Bunlar tabii fiyatları da çok yüklü ve önemli hava savunma sistemleri." ifadelerini kullanmıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel ziyareti dönüşü uçakta yaptığı açıklamada, "Şu anda İdlib'de Pantsirler var. Libya'da da var. İdlib'de biz 8 Pantsir'i SİHA'larla yok ettik. Bunlar tabii fiyatları da çok yüklü ve önemli hava savunma sistemleri." ifadelerini kullanmıştı.
Kaynak: Euronews.com
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