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Rusya: Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlayacak önlemler alma hakkına saygı duyuyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlayacak önlemler alma hakkına saygı duyuyoruz.

16.10.2019 13:03Rusya: Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlayacak önlemler alma hakkına saygı duyuyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlayacak önlemler alma hakkına saygı duyuyoruz. Umarız bu harekat, Suriye'nin siyasi sürecine zarar vermez" dedi.

Rus haber ajansı TASS'ta yer alan haberde, Peskov'un, "Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlayacak önlemler alma hakkına saygı duyuyoruz, ancak Türkiye'nin Suriye'deki operasyonunun, güvenlik sağlama konusundaki menfaat ve görevleriyle orantılı olmasını bekliyoruz" dediği bildirildi.

Peskov'un, harekatın ne kadar süreceğine dair sorulan soruya ise "Herhangi bir tarih vermek zor" cevabını verdiği belirtildi.



Dmitriy Peskov, Vladimir Putin, Türkiye, Dünya

Kaynak: DHA

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