Rusya, Türkiye'nin Yüksek Hassasiyetli Nükleer Saat Üretmesine Yardım Edecek

Rus metrolojistlerin Türk meslektaşlarına yüksek hassasiyetli nükleer saatler üretme konusunda yardım edeceği belirtildi. Rusya
Teknik Düzenleme ve Metroloji Kurumu'ndan (Rosstandart) yapılan açıklamaya göre TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü'nün nükleer saat projesini Rosstandart'a bağlı metrolojik bilim ve araştırma enstitüsü olan Rusya Fiziki-Teknik ve Radyoteknik Ölçümler Bilim ve Araştırma Enstitüsü gerçekleştirecek. TÜBİTAK UME ve Rus enstitüsü arasında imzalanan anlaşmaya göre proje 2019-2021 yılları arasında hayata geçirilecek.
Rusya Fiziki-Teknik ve Radyoteknik Ölçümler Bilim ve Araştırma Enstitüsü, Rusya'nın ilk nükleer saatlerini üretmişti. Bu saatler yardımıyla uzay alanındaki, bilim, endüstri ve iletişim sektörlerindeki frekans-zaman ölçümlerinin hassasiyetiyle ilgili gereksinimler karşılanıyor.
Rosstandart Meteoroloji Bilim ve Araştırma Enstitüsü'nde zamanında Rusya'daki ilk optik soğuk rubidyum ve stronsiyum atomları üzerinde ultra hassas optik nükleer saatler üretilmişti. Bu saatler, uzay, bilim, yüksek teknolojili sanayi sektörü ve telekominikasyon alanlarında, zaman ve frekans ölçümlerinin doğruluğunu tespit etmekte kullanılıyor.
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Türkiye,Rusya Federasyonu
12 Aralık 2018 Çarşamba 14:28