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Rusya: "Türkiye ve İran ile yakın koordinasyon sürüyor"

Rusya Dışişleri Bakanlığından, Esad rejiminin İdlib'deki saldırılarıyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye ve İran ile Suriye konusunda yakın koordinasyon sürüyor" ifadelerini kullanıldı.

06.02.2020 13:10 | Son Güncelleme: 06.02.2020 13:15Rusya:
Dışişleri Bakanlığından, Esad rejiminin 'deki saldırılarıyla ilgili yapılan açıklamada, " ve ile Suriye konusunda yakın koordinasyon sürüyor" ifadelerini kullanıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından, Esad rejiminin İdlib'dki saldırılarıyla ilgili açıklama yapıldı. Rejim güçlerinin saldırılarının arttığını kabul eden Bakanlık, tüm saldırıların terörist saldırılar nedeniyle yapıldığını belirtti. Açıklamada, "İdlib'deki terörist saldırıların arttığını görüyoruz. Tüm bunlar tek bir gerçeği gösteriyor. İdlib'deki teröristlerin varlığı kabul edilemez" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın açıklamasında, Astana süreci ile ilgili olan anlaşmalara bağlılıklarını tekrar teyit ettiklerine de vurgu yapılarak, "Suriye'nin kalıcı istikrar ve güvenliğe kavuşturulması için Türkiye ve İran ile yakın koordinasyon sürüyor" denildi. - MOSKOVA

Türkiye, Rusya, İdlib, İran, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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