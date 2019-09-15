Rusya, Türkiye ve İran zirvesi öncesi Esad, genel af ilan etti

Suriye Devlet Başkanlığı Basın Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre; Esad ve Rus heyeti, yarın Ankara'da Rusya, Türkiye ve İran liderleri arasında yapılması planlanan üçlü zirveyle ilgili hazırlıkları ele aldı.

"SAVAŞI BİTİRECEK ÇÖZÜMLER ARANACAK"

Rusya Devlet Başkanlığı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev tarafından yapılan açıklamada, "Esad'ı pazartesi günü Ankara'da 'Astana süreci' çerçevesinde yapılması planlanan garantör ülkelerin liderlerinin arasındaki toplantının gündemi, ayrıca Rusya'nın Suriye'deki savaşı bitirecek olan çözüme ulaşılmasını uzatmak için bölgedeki ve bölge dışındaki bazı ülkelerin oluşturduğu engelleri kaldırmaya yönelik devam eden çabaları konusunda bilgilendirdi." ifadelerine yer verildi.

Aleksandr Lavrentyev

"SURİYE'NİN TÜM TOPRAKLARI TEMİZLENECEK"

Açıklamaya göre Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin'in de katıldığı Rus heyeti, 'Moskova'nın Suriye halkına karşı süren terörist savaşının sonuçlarının azaltılması ile ilgili çalışmalara Şam ile birlikte devam etme niyetinde olduğunu', aynı zamanda terörle mücadeleye ve 'Suriye'nin tüm topraklarının temizlenmeye' devam edileceğini vurguladı. Açıklamada ayrıca tarafların Suriye ve bölgedeki son gelişmeleri de ele aldığı kaydedildi.

Sergey Verşinin

ESAD GENEL AF İLAN ETTİ

Öte yandan Suriye Devlet Başkanı Esad, 14 Eylül 2019'dan önce işlenen suçlar için af öngören yasama kararını onayladı. Belirli şartlar ve koşullar kapsamında 14 Eylül tarihinden önce işlenen suçların affedilmesini öngören yasama kararı Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla geçerli olacak.