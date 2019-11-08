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Rusya üçüncü ortak kara devriyesi görüntülerini yayınladı

'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında teröristlerden arındırılması hedeflenen Fırat'ın doğusundaki Suriye topraklarında, Türkiye ile Rusya arasında üçüncü ortak kara devriyesi, başladı.

08.11.2019 13:06 | Son Güncelleme: 08.11.2019 13:06 Rusya üçüncü ortak kara devriyesi görüntülerini yayınladı

'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında teröristlerden arındırılması hedeflenen 'ın doğusundaki topraklarında, Türkiye ile arasında üçüncü ortak kara devriyesi, başladı. Devriye görevi, Suriye'nin Kamışlı kentinin kuzey doğusunda 75 kilometrelik hatta yapılıyor. Rus askeri polisi Tayfun, Kaplan ve BTR-80, Türk askerleri ise Kirpi zırhlı araçları ile devriye yapıyor.

Rusya Savunma Bakanlığı televizyonu Zvezda TV de üçüncü ortak kara devriyesine ait görüntüler yayınladı.

Görüntü Dökümü

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-Rus askerlerin gelişi

-Rus ve Türk askerlerin buluşması

-Askerlerin birlikte güzergah üzerinde görüşmeleri

-Devriyenin başlaması



Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Fırat, Rusya, Güncel

Kaynak: DHA

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