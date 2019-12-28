Haberler » Ekonomi » Rusya, Ukrayna'ya doğal gaz cezasını ödedi - Ekonomi

Rusya, Ukrayna'ya doğal gaz cezasını ödedi

Rus enerji şirketi Gazprom, Ukrayna doğal gaz şirketi Naftogaz'a 2,9 milyar dolarlık doğal gaz cezasını ödedi.

28.12.2019 01:42 | Son Güncelleme: 28.12.2019 01:42 Rusya, Ukrayna'ya doğal gaz cezasını ödedi
Rus enerji şirketi , doğal gaz şirketi Naftogaz'a 2,9 milyar dolarlık doğal gaz cezasını ödedi.
Gazprom yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, Gazprom, Stockholm Ticaret Odası Tahkim Enstitüsünün kararını yerine getirerek, Naftogaz'a 2,9 milyar dolarlık doğal gaz cezasının ödemesini gerçekleştirdi.
Naftogaz'dan yapılan yazılı açıklamada ise "Stockholm Ticaret Odası Tahkim Enstitüsünün 2018'de aldığı karar gereği Gazprom'dan 2,9 milyar doların geldiğini teyit ediyoruz. Ödeme, 2,56 milyar dolarlık tazminatı ve bu miktarın faizini kapsıyor." ifadelerine yer verildi.
Gazprom ve Naftogaz, 2014'te Stockholm Ticaret Odası Tahkim Enstitüsüne birbirleri aleyhine başvuruda bulunmuştu. Naftogaz, Gazprom'un doğal gaz sevkiyat yükümlülüklerini yerine getirmediğini iddia ederek 17 milyar dolarlık ödeme talep etmişti.
Gazprom'un Ukrayna'ya doğal gaz sevkiyatıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmediğine hükmeden tahkim heyeti, şirketin Naftogaz'a 2,56 milyar dolar ödeme yapmasını kararlaştırmıştı. Karar sonrasında Gazprom'un ödeme yapmaması nedeniyle şirketin bazı Avrupa ülkelerindeki varlıklarına el konulmuştu.

Gazprom, Ukrayna, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

01:42   Rusya, Ukrayna'ya doğal gaz cezasını ödedi - Ekonomi
01:27   Kredi kartı faizlerinde indirim - Ekonomi
01:20   Kredi kartı faiz oranları TCMB tarafından düşürüldü - Ekonomi
01:16   Yeni gelir vergisi oranları yayımlandı - Ekonomi
01:01   Merkez'den zorunlu karşılık adımı - Ekonomi
00:30   Son dakika: Merkez Bankası, kredi kartı aylık azami faiz oranlarını indirdi - Ekonomi
23:56   Meral Akşener'den yerli otomobil paylaşımı: Gerekli altyapıyı sağlayacak adımlar atılmalı - Ekonomi
23:38   Katar'daki 3 otomotiv firması, yerli otomobilin bayiliğine şimdiden talip oldu - Ekonomi
22:44   Mansur Yavaş'tan yerli otomobil paylaşımı: Tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız - Ekonomi
22:01   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Türk Akım'ı 8 Ocak'ta açıyoruz - Ekonomi
28.12.2019 02:28:45