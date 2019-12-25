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Rusya: Ukrayna'ya yapılacak 2.9 milyar dolar ödeme çok değil

Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitry Kozak, Gazprom'un Ukrayna'ya yapacağı 2.9 milyar dolarlık ödemenin, ülkeye yönelik riskler değerlendirildiğinde oldukça az olduğunu söyledi.

25.12.2019 16:21 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:21 Rusya: Ukrayna'ya yapılacak 2.9 milyar dolar ödeme çok değil

  Başbakan Yardımcısı Dmitry Kozak, 'un 'ya yapacağı 2.9 milyar dolarlık ödemenin, ülkeye yönelik riskler değerlendirildiğinde oldukça az olduğunu söyledi.

Kozak'ın yorumları, Stockholm Tahkim Mahkemesi'nin Rus doğalgaz şirketi Gazprom ve Ukraynalı Naftogaz arasında yapılan anlaşma kapsamında Gazprom'un yıl sonuna kadar Ukraynalı şirkete 2.9 milyar dolar ödeme yapması kararını vermesi sonrası geldi.Taraflar arasında 20 Aralık'ta imzalanan anlaşma kapsamında Rusya, gelecek beş yıl boyunca Avrupa'ya Ukrayna üzerinden doğalgaz göndermeye devam edecek. Ek olarak, taraflar mahkemeden gelecek son karar öncesi yeni taleplerde bulunmama konusunda anlaştı.



Gazprom, Ukrayna, Rusya, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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