Rusya ülkeye girmeye çalışan yabancıları karantinaya alacak
Rusya hükümeti ülkeye yabancıların girişini yasakladıktan sonra bugün yeni bir kararnameyle ülkeye girmeye çalışan yabancıların karantina altına alınacağını açıkladı.
17.03.2020 17:45 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:45
Rusya hükümeti ülkeye yabancıların girişini yasakladıktan sonra bugün yeni bir kararnameyle ülkeye girmeye çalışan yabancıların karantina altına alınacağını açıkladı.
Rusya Hükümeti tarafından duyurulan yeni genelgeye göre yurt dışından Rusya'ya giriş yapmak isteyen herkesin havaalanı ve sınırlardan alınarak 14 gün boyunca karantina altına alınacağını açıklandı. Kurallara uymayanlar hakkında sert tedbirlerin alındığı belirtilirken bu kişiler hakkında da Rusya anayasasına dayanarak cezai işlem uygulanacağı belirtildi. Bu genelgeden sonra Rusya'nın diğer ülkelerindeki diplomatik temsilciliklerden yabancılara vize verilmesi de durduruldu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Rusya'nın diğer ülkelerdeki konsolosluklardan vize verilmesinin geçici olarak durdurulduğunu söyledi. - MOSKOVA
Rusya Hükümeti tarafından duyurulan yeni genelgeye göre yurt dışından Rusya'ya giriş yapmak isteyen herkesin havaalanı ve sınırlardan alınarak 14 gün boyunca karantina altına alınacağını açıklandı. Kurallara uymayanlar hakkında sert tedbirlerin alındığı belirtilirken bu kişiler hakkında da Rusya anayasasına dayanarak cezai işlem uygulanacağı belirtildi. Bu genelgeden sonra Rusya'nın diğer ülkelerindeki diplomatik temsilciliklerden yabancılara vize verilmesi de durduruldu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Rusya'nın diğer ülkelerdeki konsolosluklardan vize verilmesinin geçici olarak durdurulduğunu söyledi. - MOSKOVA
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Kaynak: İHA
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