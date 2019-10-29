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Rusya: Umarız, YPG Türkiye sınırındaki bölgeyi vaktinde terk eder

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG oluşumlarının Türkiye sınırındaki bölgeyi vaktinde terk edeceği umudunu dile getirdi.

29.10.2019 07:28

Soçi Mutabakatı'na göre, Suriye'nin kuzeydoğusundaki terör örgütü YPG güçlerinin sınır bölgeden 30 kilometre mesafeye çekilmesi için verilen süre salı günü Türkiye saati ile 18.00'de sona eriyor.

Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, bugünkü basın toplantısında, "Umutlarımız bu yönde, bakacağız. (Kürt oluşumların mutabakatın öngördüğü süre içinde çekileceği yönünde) Garantilerin olmadığını söylemezdim. Liderlerimiz arasında anlaşma sağlandı, yani her iki lider garanti verdi demek. Bekleyelim" dedi.

ABD'YE RUSYA'DAN PETROL UYARISI

Lavrentyev, ayrıca Suriye'nin kuzeydoğusundaki petrol bölgelerinin Suriye hükümeti tarafından kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, "Bunun tek çıkış yolu olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

27 Ekim pazar günü, Terör örgütü DEAŞ lideri Bağdadi'nin öldürüldüğünü duyuran ABD Başkanı Trump, ABD'nin Suriye'de kalıp kalmayacağı sorusuna, "Suriye'de işimiz bitti. Sadece petrolü muhafaza etmek için orada olacağız." diye yanıt vermişti.

TrumpTrump'tan "Suriye'de kalacak mısınız?" sorusuna yanıt: İşimiz bitti, sadece petrolü muhafaza etmek için orada olacağız

Rusya: Umarız, YPG Türkiye sınırındaki bölgeyi vaktinde terk eder

Türkiye, Suriye, YPG, Dünya, Ekonomi, Güncel


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