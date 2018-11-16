Rusya Uzaya 2 Buçuk Ton Su ve Yakıt Gönderdi

Rusya
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'daki Baykonur Uzay Üssü'nden uzaya, 2 buçuk ton ağırlığında su, yakıt ve çeşitli malzemeler gönderdi.
Uzay Üssü'nden fırlatılan Soyuz-FG kargo roketi İstanbul
saatiyle 21.14'te ateşlendi. Fırlatılan roketin kalkışı sırasında herhangi bir sorun yaşanmadı. Roketin Uluslararası Uzay Üssü'ne yolculuğu ise devam ediyor.
11 Ekim'de Baykonur Uzay Üssü'nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilen kargo roketi havalandıktan kısa bir süre sonra patlamıştı. 30 Ekim tarihinde yeni bir roket göndermek için harekete geçen Rus Havacılık ve Uzay Ajansı (Roskosmos) çeşitli sebeplerle fırlatmayı 16 Kasım tarihine ertelemişti. - ASTANA
Rusya Federasyonu