Rusya uzaya yeni bir navigasyon uydusu gönderdi
Rus Glonass radyo tabanlı uydu navigasyon sisteminin yenilenmesi çerçevesinde Rusya tarafından uzaya yeni bir uydu gönderildi.
18.03.2020 09:14 | Son Güncelleme: 18.03.2020 09:14
Rus Glonass radyo tabanlı uydu navigasyon sisteminin yenilenmesi çerçevesinde Rusya tarafından uzaya yeni bir uydu gönderildi.
Rusya'nın uzaydan yeryüzünü gözlemlediği Glonass-M ile Rus Glonass radyo tabanlı uydu navigasyon sisteminin yenilenmesi süreci devam ediyor. Uzayda bulunan 24 adet Glonass-M uydu sisteminin büyük çoğunluğunun yenilenmesi tamamlanırken, tüm uyduların yenilenmesi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Rusya Federal Uzay Ajansı (ROSCOSMOS) öncülüğünde Soyuz-2.1B fırlatma aracıyla uzaya yeni bir Glonass-M uydusu gönderildi. Fırlatma Rusya'nın Arhangelsk bölgesinde bulunan Plesetsk Uzay Üssü'nden gerçekleştirildi. Başarılı şekilde gerçekleşen ateşlemenin ardından roket uzaya yükseldi. Tüm anları merkezi kontrol sistemlerinden izlenen roket, uyduyu uzay boşluğuna bıraktı. Fırlatma ile ilgili yapılan açıklamada uydunun başarıyla yörüngesine ulaştığı belirtildi.
Sovyetler Birliği tarafından 1976 yılında projelendirilen Glonass uydu sistemleri kapsamında 2001 yılında uzaya 7 adet uydu gönderilmişti. Rusya'nın uzaydan topraklarını ve yeryüzünü gözlemlemesi için günümüzde 24 adet uydu bulunuyor. Görevini tamamlayan Glonass uyduları, Rusya Federal Uzay Ajansı tarafından yenileniyor. - MOSKOVA
Rusya'nın uzaydan yeryüzünü gözlemlediği Glonass-M ile Rus Glonass radyo tabanlı uydu navigasyon sisteminin yenilenmesi süreci devam ediyor. Uzayda bulunan 24 adet Glonass-M uydu sisteminin büyük çoğunluğunun yenilenmesi tamamlanırken, tüm uyduların yenilenmesi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Rusya Federal Uzay Ajansı (ROSCOSMOS) öncülüğünde Soyuz-2.1B fırlatma aracıyla uzaya yeni bir Glonass-M uydusu gönderildi. Fırlatma Rusya'nın Arhangelsk bölgesinde bulunan Plesetsk Uzay Üssü'nden gerçekleştirildi. Başarılı şekilde gerçekleşen ateşlemenin ardından roket uzaya yükseldi. Tüm anları merkezi kontrol sistemlerinden izlenen roket, uyduyu uzay boşluğuna bıraktı. Fırlatma ile ilgili yapılan açıklamada uydunun başarıyla yörüngesine ulaştığı belirtildi.
Sovyetler Birliği tarafından 1976 yılında projelendirilen Glonass uydu sistemleri kapsamında 2001 yılında uzaya 7 adet uydu gönderilmişti. Rusya'nın uzaydan topraklarını ve yeryüzünü gözlemlemesi için günümüzde 24 adet uydu bulunuyor. Görevini tamamlayan Glonass uyduları, Rusya Federal Uzay Ajansı tarafından yenileniyor. - MOSKOVA
Kaynak: İHA
Manşet
Haberler
Güncel
Türkiye'nin en eski kolonyacılarından olan markanın başındaki isim Cumhurbaşkanı'yla yaptığı konuşmayı anlattı
Güncel
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
Güncel
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Güncel
Rusya Japonlarla geliştirdiği taşınabilir Kovid-19 test cihazını nisanda üretmeyi planlıyor
Güncel
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi
Güncel
Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı
Güncel
Herkes aynı soruyu soruyor: Koronavirüsten ölen kişi nasıl defnedilecek?