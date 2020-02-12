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Rusya ve ABD'den Türk kamuoyuna mesaj yarışı: 'Takdir sizin'

ABD ve Rusya büyükelçilikleri sosyal medya hesaplarından mesaj yayınlayarak 'daha iyi müttefik' olduklarını kanıtlamaya çalıştı.

12.02.2020 21:45 | Son Güncelleme: 12.02.2020 22:00Rusya ve ABD'den Türk kamuoyuna mesaj yarışı: 'Takdir sizin'
Suriye'de 2011'de başlayan iç savaş ülkenin kuzeyi İdlib'de sürerken, ve ABD arasında Türk kamuoyuna yönelik mesaj verme yarışı başladı. ABD ve Rusya büyükelçilikleri sosyal medya hesaplarından mesaj yayınlayarak 'daha iyi müttefik' olduklarını kanıtlamaya çalıştı.

Türk askerlerine yönelik İdlib'de yapılan saldırıların ardından Türkiye sert tepki göstererek Suriye'ye askeri yığınak yapmaya başladı. Rusya ile Türkiye arasında Suriye'de yaşanan son olaylar nedeniyle gerilim artarken, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçiliği resmi sosyal medya hesabından bir yayınlayarak 'NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız' dedi.
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Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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