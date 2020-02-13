Rusya ve ABD'nin Türkiye kavgası büyüyor! ABD'den sert İdlib açıklaması

Önceki gün Ankara'ya gelişinde Türkçe açıklama yapan ve İdlib'te şehit düşen Mehmetçikler için "şehidimiz var, başınız sağolsun" diyen, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, yeni mesajlar verdi. Jeffrey, Rusya 'nın sosyal medya üzerinden yaptığı ABD'nin PKK'ya yönelik yardımlarını gösteren "Takdiri size bırakıyoruz" paylaşımına yanıt vererek "Suriye'de sahada yaşanan gerçekleri sosyal medya üzerinden ya da başka yöntemlerle saptırmaya yönelik girişimler işe yaramayacaktır" dedi.

KALIN'LA GÖRÜŞMESİNİN ARDINDAN MESAJLARINI PAYLAŞTI

Yetkililerle bölgedeki gelişmelerle ilgili temaslarda bulunan Jaffrey, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la da bir görüşme gerçekleştirdi. Mesajlarını ise, görüşmelerin ardından sosyal medya üzerinden paylaştı.

RUSYA GÖNDERMESİ

ABD'li temsilci, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin gerçekleştirdiği "Takdiri size bırakıyoruz" paylaşımına da yanıt verdi. ABD ve Türkiye'nin, Rusya'nın Libya ve Suriye'de oynadığı rolden endişe duyduğunu belirtti. "Suriye'de sahada yaşanan gerçekleri sosyal medya üzerinden ya da başka yöntemlerle saptırmaya yönelik girişimler işe yaramayacaktır. BM'nin 2254 sayılı Kararı, Rusların ve İranlıların desteklediği Esad rejimi tarafından ihlal edilmektedir." diye yazdı.

James Jeffrey

DİPLOMASİ VE SURİYE HALKININ İRADESİ VURGUSU

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği tarafından da paylaşılan mesajlarda "diplomasi" ve "Suriye halkının iradesi" vurgusu dikkat çekti.

"Suriye'de yaşanan ihtilaf, diplomatik yoldan ve Suriye halkının iradesiyle çözülmelidir." diyen Jeffrey, ABD'nin, Türkiye'nin kendi sınırlarını koruma hakkını desteklediğini bir kez daha vurguladı.

"Türkiye, halihazırda dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkedir. Türkiye ile birlikte, Suriyelilerin yaşadığı insani felaketin artmasına engel olmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan olaylara ilişkin video paylaşımında bulunmuştu. Videoda "NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" mesajı verildi.

ABD Ankara Büyükelçiliği, "Eye On Idlıb" yani "Gözler İdlib'in Üzerinde" başlıklı videosunu sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştı. Videolu mesajda "Suriye'de barışın tesis edilmesi ve sivilleri hedef alan Esed rejiminin uluslararası toplum nezdinde normalleşmesine karşı çıkmak için ABD'nin elindeki tüm gücü kullanacağı" belirtildi. Ayrıca videoda "NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" denildi.

RUSYA'DAN YANIT GECİKMEDİ

ABD Büyükelçiliği'nin söz konusu paylaşımının ardından Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden cevap geldi. Paylaşımda, İdlib'de rejim saldırıları nedeniyle 13 askerin şehit olmasının ardından açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun "NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" sözleriyle birlikte, Pentagon tarafından terör örgütü PKK kontrolündeki 10 bin kişilik birlik için bütçe talebi istenildiğine dair bir görsel yer aldı.

Büyükelçiliğin paylaşımında "Takdiri size bırakıyoruz" ifadesi kullanıldı.