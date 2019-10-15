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Rusya ve ABD savunma bakanları arasında "Suriye" görüşmesi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Suriye'deki gelişmeler üzerine telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

15.10.2019 22:51Rusya ve ABD savunma bakanları arasında
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Suriye'deki gelişmeler üzerine telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı devam ederken Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile ABD'li mevkidaşı Mark Esper telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Görüşmede, Suriye'deki durum bağlamında karşılıklı çıkarlara yönelik konular tartışıldı" denildi. - MOSKOVA

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Rusya, Güncel

Kaynak: İHA

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