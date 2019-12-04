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Rusya ve Esed rejiminden İdlib'e hava saldırıları: 6 ölü, 10 yaralı

Rusya ve Beşşar Esed rejimine ait savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesine yönelik hava saldırılarında 6 sivil hayatını kaybetti, en az 10 sivil yaralandı.

04.12.2019 19:34 | Son Güncelleme: 04.12.2019 19:34Rusya ve Esed rejiminden İdlib'e hava saldırıları: 6 ölü, 10 yaralı
ve Beşşar Esed rejimine ait savaş uçaklarının Gerginliği Azaltma Bölgesine yönelik hava saldırılarında 6 sivil hayatını kaybetti, en az 10 sivil yaralandı.
Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rusya ve Esed rejimine ait savaş uçakları, İdlib'in güneyinde Serakib ilçesi, Kefrenbil ve Bidama beldesi ile Kefer Secne, Brzabor, Maarrathırme, Tuh, Dar, Kebire, Tel Dem, Tel Katra köylerine hava saldırısı düzenledi.
İdlib sivil savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, Rusya'nın Kefer Secne'deki saldırılarında 3 sivil, rejimin Serakib, Brzabor, Maarrathırme'deki saldırılarında birer olmak üzere toplam 6 sivil yaşamını yitirdi, en az 10 sivil yaralandı.
Saldırılar sürerken ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.
Ekim başından bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde Esed rejimi askerleri, İran destekli yabancı terörist gruplar ve Rusya'nın saldırılarında yaklaşık 62 bin sivil yerlerinden edildi.
Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu bölgelerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son bir yılda 1 milyonu aştı.

İdlib, Rusya, Güncel

Kaynak: AA

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