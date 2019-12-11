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Rusya ve Gürcistan'dan gelen heyet kestane ağaçlarını inceledi

DÜZCE(İHA) – Rusya ve Gürcistan'dan gelen heyet Düzce Ormanlarında incelemelerde bulundular.

11.12.2019 13:56 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:00Rusya ve Gürcistan'dan gelen heyet kestane ağaçlarını inceledi
DÜZCE(İHA) – ve 'dan gelen heyet Ormanlarında incelemelerde bulundular.

AB tarafından fonlanan ve Gıda ve Tarım Örgütü Gürcistan Ofisi tarafından Abhazya bölgesinde yürütülmekte olan Abhazya'da orman için çevre, bitki ve hayvan sağlığının iyileştirilmesinin sağlanması projesi çatısı altında, orman sağlığının geliştirilmesi kapsamında, bölgesel uzmanların katıldığı ve "Kafkasya bölgesinde kestane ağaçlarının karşılaşacağı tehditlerin belirlenmesi" konulu teknik gezi kapsamında, Rusya ve Gürcistan'dan gelen heyet Düzce Orman İşletme Müdürlüğü'ne ziyarette bulundu. Düzce Orman İşletme Müdürlüğü Konuralp Orman İşletme bölgesinde arazi uygulamaları tatbikatı gerçekleştiren heyet, Kestane Dal Kanseri konusunda incelemelerde bulunarak, kestane ağaçlarından örnek alınması ve üretilen hypovirulent mikroorganizmaların ağaçlara verilmesi çalışmalarını gerçekleştirdi.

Arazi uygulamalarının ardından Düzce Orman İşletme Müdürlüğü'nde, Rusya ve Gürcistan'dan gelen heyet ile yetkililerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Düzce Orman İşletme Müdürlüğü orman sınırlarında gerçekleştirilen uygulamalar ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. - DÜZCE

Orman İşletme Müdürlüğü, Gürcistan, Düzce, Rusya, Güncel

Kaynak: İHA

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