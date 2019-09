Rusya ve İç Anadolu Kültür Gecesi

Yöreler Renkler Festivali'nin 5'inci gününde Rusya Kültür Gecesi ve İç Anadolu Gecesi etkinlikleri gerçekleştirildi. Gecede konuşan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal; Muratpaşa'nın her türlü ayrımı reddeden, kamu hizmetlerinde birliği, beraberliği sağlamış güzel bir topluluk olduğunu söyledi.Muratpaşa Belediyesi'nin barış, dostluk ve kardeşlik festivali Yöreler Renkler'in 5'inci günü, Rusya Kültür Gecesi ve İç Anadolu Gecesi etkinlikleri gerçekleştirildi. Gecede; Rusya Dostluk ve Kültür Derneği'nin her yaştan üyelerinin, hayranlık uyandıran şovlarının ardından, Çan Belediye Meclis Üyesi Nursevim Türer'in de aralarında bulunduğu Kaz Dağları Halk Oyunları Topluluğu (KAHOT) muhteşem halk oyunları gösteri sundu. Gece İsmail Altunsaray konseriyle tamamlandı. Antalyalılar'ın yoğun ilgi gösterdiği Yöreler Renkler Festivali'nin 5'inci gününde konuşan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal; "Biz; Muratpaşa'mızda sevgiyle, saygıyla yaşayan, birbirini olduğu gibi kabullenen, demokratik, olgun, gelişmiş, aksilikleri bir kenara bırakan, her türlü ayrımı reddeden, kamu hizmetlerinde birliği, beraberliği sağlamış güzel bir topluluğuz. Bunun simgesi de 5'nci Yöreler Renkler Festivalimiz. Muratpaşa'mızı en güzel ifade eden festival; Yöreler Renkler Festivalimiz" dedi."Gelişmiş uygar toplum modelinin bir nüvesi"Festival alanındaki tüm standları, eşi Ümran Uysal ve Meclis Üyeleri ile birlikte ziyaret ederek katılımcı dernek yöneticileri ile sohbet eden Başkan Uysal; "Allah; birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın, daha da pekiştirerek devam edelim, bütün Türkiye'ye yayalım. Bütün dünyaya yayalım. Sevginin saygının olduğu yerde üretim olur. Üretimin olduğu yerde refah olur. Refahın olduğu yerde demokratik katılım olur. Muratpaşa; Türkiye'mizin geleceğinde özlediğimiz, gelişmiş uygar toplum modelinin bir nüvesidir. Bunun altını çizmek için bu festivalleri yapıyoruz. Ekim ayında dünyanın değişik ülkelerinden 47 kentin katılımı ile Kaleiçi Old Town Festivalimiz olacak. Yani Muratpaşa; bölgede de çok önemli bir barış köprüsü, çok önemli buluşma köprüsü. Bunu sadece, Muratpaşa, Antalya ölçeğinde değil, uluslararası ölçekte yapabilecek güçte ve nitelikte bir yeriz" ifadelerinde bulundu.Rusya Dostluk ve Kültür Derneği Başkanı Marina Sorokina ve Çan Belediye Meclis Üyesi Türer, festival için Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'a teşekkür edip hediye sundu. Antalya Yozgatlılar Derneği'ni ziyaret edenler arasında bulunan Yozgat Bahadın Belediye Başkanı Yurtseven Bozdemir de, Başkan Uysal'a teşekkür etti. Standları ziyaretinde sevgi gösterileri ile karşılanan Başkan Uysal, katılımcıları kırmayıp hatıra fotoğrafı da çektirdi. - ANTALYA