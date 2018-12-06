Rusya ve Ruanda Nükleer Enerjinin Barışçıl Kullanımı İçin Anlaşma İmzaladı

06 Aralık 2018 Perşembe 14:58



06 Aralık 2018 Perşembe 14:58

Rusya ve Ruanda Cumhuriyeti arasında nükleer enerjinin barışçıl kullanımı için hükümetler arası işbirliği anlaşması imzalandı.Doğu Afrika ülkesi Ruanda Cumhuriyeti Altyapı Bakanı Claver Gatete'in Rusya'nın başkenti Moskova'ya gerçekleştirdiği resmi ziyareti sırasında imzalanan anlaşma, iki ülke arasında nükleer enerjinin barışçıl kullanımı alanında aktif diyaloğun temelini oluşturacak. Rusya, ülkeler arasında çeşitli projelerin hayata geçirilmesini sağlayacak benzer bir anlaşmayı G-20 Zirvesi kapsamında Arjantin'le imzalamıştı. Anlaşmayı Rusya adına ise Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS'yi yapan Rusya Devlet Nükleer Enerji Şirketi Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev imzaladı. Likhachev, "Ruandalı ortaklarımızla nükleer teknolojilerin barışçıl kullanımı alanında 70 yılı aşkın deneyimlerimizi paylaştığımız için mutluyuz. Bu alandaki işbirliğinin Ruanda'nın ekonomik büyümesine katkıda bulunmasını ve halkın yaşam kalitesini artırmasını umut ediyoruz" dedi.Ruanda'da nükleer güç santrali kurulacakRosatom ile Ruanda Altyapı Bakanlığı arasında 5 Aralık tarihinde imzalanan hükümetler arası anlaşma, 22 Haziran 2018'de hayata geçirilen işbirliği protokolünün devamı niteliğini taşıyor. İki ülke arasında geniş çaplı faaliyetlere zemin hazırlayan anlaşma kapsamında Ruanda'da Nükleer Bilim ve Teknoloji Merkezi ile ülkenin ilk nükleer güç santralinin kurulması için proje hazırlanması da yer alıyor. Bu hedeflere yönelik olarak Ruanda'da nükleer altyapının uluslararası kurallara uygun şekilde geliştirilmesi, nükleer malzemelerin fiziki olarak korunmasının denetlenmesi, radyasyon kaynakları, nükleer ve radyoaktif malzemelerin depolama tesisleri ile nükleer ve radyasyon materyallerinin, radyoaktif atıkların kontrol ve denetiminin gözetimi, temel ve uygulamalı araştırmalar, radyoizotop üretimi ve bunların imalat, tarım ve sağlık hizmetlerinde uygulanması, nükleer endüstrisi için uzmanların eğitimi ve geliştirilmesi gibi pek çok konuda işbirliği yapılacak. Anlaşma kapsamında uzmanların değişimi, seminer ve konferansların düzenlenmesi, bilimsel ve teknik personelin eğitilmesi, belirli projelerin ve bilimsel araştırmaların uygulanması için çalışma gruplarının oluşturulması gibi konular da yer alıyor. - MERSİN