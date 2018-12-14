Rusya ve Suriye Arasında Milli Para Dönemi

14 Aralık 2018 Cuma 14:39



14 Aralık 2018 Cuma 14:39

Rusya ve Suriye, ikili ticarette milli para birimlerini karşılıklı olarak kullanılması konusunda anlaştı.Rusya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Vladimir Padalko tarafından yapılan açıklamaya göre, Rusya ve Suriye arasında artık milli para birimleri kullanılacak. Aylardır süren hazırlıkların sonucunda anlaşmanın varıldığına dikkat çeken Padalko, milli para birimlerinin kullanımı sayesinde iki ülke arasındaki ticaret hacminin hızla artacağına işaret etti. Padalko anlaşmayla birlikte iki ülke arasında birçok sonunun çözüldüğüne dikkat çekerek, "Ulaşım ve lojistik gibi konulardaki problemlerimizin çözüldüğünü artık söyleyebilirim" dediPadalko aynı zamanda yeni anlaşmalar yapıldığını da açıkladı. - MOSKOVA