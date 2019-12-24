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Rusya ve Türkiye, Libya krizinde temasların devamı konusunda anlaştı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Libya krizi konusunda Türkiye ile temasların devam ettirilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

24.12.2019 13:02 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:02 Rusya ve Türkiye, Libya krizinde temasların devamı konusunda anlaştı
Dışişleri Bakanlığı, krizi konusunda ile temasların devam ettirilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Libya ile ilgili olarak dün başkent Moskova'da Rus ve Türk uzmanların istişarelerde bulunduğu hatırlatıldı.
Açıklamada, Rus delegasyonuna Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika ülkeleri Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, Türk delegasyonuna ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın başkanlık ettiği aktarıldı.
Açıklamada, "Görüş alışverişinin ardından, Libya'daki krizin erken çözümüne olası yardımın sağlanması da dahil olmak üzere, bu ülkedeki problemle ilgili temasların devam ettirilmesi konusunda bir anlaşmaya varıldı." denildi.
Türkiye Dışişleri Bakanlığından bir heyet, dün Rusya'nın başkenti Moskova'da Libya ve Suriye konusunda temaslarda bulunmuştu.

Türkiye, Rusya, Libya, Güncel

Kaynak: AA

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