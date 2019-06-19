19.06.2019 18:09
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"Rusya ve Türkiye'nin S-400 anlaşması uluslararası kurallara uygun"

"Rusya ve Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze sistemini almasına ilişkin anlaşmanın uluslararası kurallara uygun olduğunu, tüm kararların alındığını bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze sistemini almasına ilişkin anlaşmanın uluslararası kurallara uygun olduğunu, tüm kararların alındığını bildirdi.

Gruşko, ABD'nin Türkiye'ye karşı olası yaptırım uygulamasına yönelik açıklaması üzerine yaptığı açıklamada, "Biz uzun zaman önce tavrımızı dile getirdik. Her egemen devlet askeri -teknik alanda kendi partnerlerini seçme hakkına sahip. Tüm kararlar alındı, anlaşma uluslararası kurallara uygundur" ifadesini kullandı.

Daha önce medyada ABD Başkanı Donald Trump idaresinin Temmuz ayında Türkiye'ye karşı 3 yaptırım paketi uygulanması ihtimalini değerlendirdiği belirtilmişti.


Kaynak: DHA
Rusya Federasyonu, Türkiye, Dünya

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