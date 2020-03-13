Rusya Vizesi Nasıl Alınır, Rusya Vizesi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir
Rusya vizesi nasıl alınır, Rusya vizesi için gerekli evraklar nelerdir, vize ücretlerine 2020'de zam geldi mi, St. Petersburg vizesi nasıl alınır soruları Rusya'ya seyahat planlayanların en çok merak ettiği sorular arasında geliyor. İşte, garanti Rusya vizesi alma yolları ve vize başvurularına dair en yeni gelişmeler…
Rusya vizesi nasıl alınır, Rusya vizesi için gerekli evraklar nelerdir sorularının cevaplarına yönelik internette küçük çaplı bir araştırma yapıldığında bile onlarca site karşınıza çıkıyor. Ama insan hangisine güveneceğini bilemiyor. Aslında çok değil bundan 5 yıl öncesine kadar Rusya'ya vize derdi yoktu. Ancak 1 Ocak 2016'dan itibaren geçerli olmak üzere iki ülke arasındaki vize muafiyeti kaldırıldı. Bordo (umuma mahsus), yeşil (hususi), gri (hizmet) ve diplomatik gibi pasaport türü ayrımı olmaksızın Rusya Federasyonu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına vize uygulamaya başladı. Bu uygulama 7 Ağustos 2019 tarihinde güncellendi ve bir anlamda koşullar iyileştirildi. Son güncellemeyle Rusya'ya seyahat edecek hususi (yeşil), hizmet, diplomatik pasaport sahipleri 180 gün içerisinde 90 günü aşmamak şartıyla 30 gün süreyle vizeden muaf tutuldu. Yalnızca özel pasaport sahipleri değil, uluslararası taşımacılık yapan profesyonel Türk şoförler için de 90 güne kadar vize muafiyeti getirildi. Ancak hâlâ standart pasaport olan bordo pasaport sahipleri için vize uygulanmaya devam ediyor ve belirsiz bir süre daha Rusya vize şartı devam edecekmiş gibi duruyor.
Turistik, ticari, iş gezisi, aile ve arkadaş ziyareti, özel ziyaret, acil ziyaret, çalışma ve eğitim amaçlı seyahat planlayan geçerli bordo pasaportlular Rusya mevzuatı uyarınca ancak verilen vize ile Rusya topraklarına girebiliyorlar. "Moskova vizesi" almak Schengen vizesi almaya benzemiyor, kişisel olarak doğrudan başvuru için temin edilmesi zor "voucher" ve "elektronik davetiye" gibi belgeler bulunuyor. Hâl böyle olunca başvuruların neredeyse tamamı aracı kurumlar ile gerçekleştiriliyor.
Rusya Vizesi Nereden Alınır?
İstanbul, Antalya ve Trabzon'da bulunan Rusya Başkonsolosluklarına veya Ankara'da bulunan Rusya Büyükelçiliğine doğrudan başvuru yapılamıyor. Rusya Konsoloslukları Rusya'da aktif olarak faaliyet gösteren ve bakanlık sistemine kayıtlı tur operatörlerinde gönderilecek voucher belgesini istiyor. Tamamı Rusça olarak düzenlenen voucher belgesi bir anlamda turist kabul belgesi anlamına geliyor. Ticari ve aile ziyareti başvurularında da Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan onaylı elektronik veya orijinal davetiyenin temin edilmesi gerekiyor. Yurt dışı seyahat geçmişi kabarık olan, defalarca Schengen vizesi, Amerika, Kanada vizesi… almış olan "gezginler" bile Rusya vizesini danışmanlık hizmeti almadan gerçekleştirmekte zorlanıyor. Peki uygun fiyatla, hızlı ve güvenilir şekilde Rus vizesi almak için nelere dikkat etmek gerekiyor?
Rusya vize işlemleri hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için yazımızın devamını oluşturan Rusya vizesi 2020 başvuru şartları ve gerekli evraklar rehberine yakından göz atabilirsiniz.
Rusya Vizesi Nasıl Alınır?
Vize başvurularının açık, net ve anlaşılır olması ret oranını azaltıyor. Vize danışmanlık hizmetlerinde işin doğasının ilk olarak başvuru sahiplerine yol göstermek olduğu biliniyor. Rusya vize başvurusunun konsolosluklar tarafından anlaşılır hale gelmesi için Euroasia GVS yetkililerinin bilgi birikiminden, profesyonelliğinden faydalanılarak, başvuru sahibinin başvuruda şahsen bulunmanıza gerek kalmaksızın vize 4-5 iş günü içerisinde alınabiliyor.
Euroasia GVS Rusya vize işlemleri konusunda 15 yıldır profesyonel danışmanlık hizmeti veriyor. Türkiye'nin neresinde ikamet ederseniz edin Rusya vizesi için gerekli evrakları kargo ile ikamet bölgenize en yakın başvuru merkezine ilettiğinizde başvuru aynı gün içerisinde işleme alınıyor.
Rusya Vizesi Kaç Günde Çıkar?
Rusya turistik vizesi, evrakların başvuru merkezine iletilmesine takiben 4-7 iş günü içerisinde alınıyor. Turistik vize başvuru sürecinde "voucher" belgesi Euroasia GVS yetkilisi tarafından seyahat sürenizi kapsayacak şekilde temin ediliyor.Ticari başvurularda davetiye varsa başvuru işlem süresi yine 4-7 iş günü sürüyor. Davetiyesiz başvurularda davetiye temin süresi dahil vize başvuru işlem süresi 20-30 gün arasında değişiyor. Davetiyeli ve davetiyesiz başvuruların ücretleri talep edilen vize giriş-çıkış sayısına ve vizenin çıkış hızına bağlı olarak değişiyor.
Rusya Vize Ücreti Ne Kadar?
Unutmayınız ki aracı kurumla yapılsın/yapılmasın her vize başvurusunun ücreti bulunuyor. Rusya vize ücreti, vize kategorisine, alınan hizmete, talep edilen giriş-çıkış sayısına ve vizenin çıkış hızına bağlı olarak belirleniyor. 2020 yılında Rusya vize ücretlerine henüz zam gelmediği biliniyor.2020'de tek girişli 15 günlük Rusya vize ücreti 160 USD'dir. Fiyata voucher belgesi temin bedeli dahildir.
Rusya Vizesi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?
Rusya vizesi için gerekli evraklar Rusya vize tiplerine göre belirleniyor. Rusya vize tipleri; turistik, ticari, transit, çalışma, öğrenci vizesi, insani vize ve özel vize olarak ayrılıyor. Rusya turist vizesi için 30 günden fazlası için başvuru yapılamıyor. Uzun süreli ve çok girişli Rusya vizeleri için davetiye şartı bulunuyor. Aşağıdaki evraklar standart vize başvurusu için yeterli oluyor.
Rusya'ya giriş yapacağınız günden itibaren en az 6 ay geçerli pasaport
Biyometrik fotoğraf
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Rusya vize bilgi formu
Voucher (turistik vize)
Davet mektubu (ticari ve ziyaret)
Yabancılar İçin Rusya Vize Evrakları
Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklu vatandaşların Türkiye ikamet izni belgelerini turistik veya ticari olarak belirlenen gerekli standart evraklara ek olarak sunmaları şartı bulunuyor. Yabancı uyruklu vatandaşların pasaportlarının da seyahat sonrası en az 6 ay geçerliliğe sahip olması bekleniyor.
Rusya Vizesi İçin Randevu Almaya Gerek Var Mı?
Başvuru Euroasia GVS ile yapıldığı takdirde Rusya vize randevu almak gerekmiyor. Evraklar hazırlanarak ikamet edilen bölgeye en yakın Euroasia GVS başvuru merkezine iletildiğinde başvuru hızlıca işleme alınıyor. Şahsen başvuruda bulunma şartı olmadığı için Rusya vize başvuru evrakları kargo ile de iletilebiliyor. Türkiye'den hangi bölgeden başvuru yapılacağı ve Rusya'ya giriş yapılacak, konaklanacak şehir bilgisinin Rusya vize başvuru formunda belirtilmesi bekleniyor. Rusya vize başvurularında vip vize, kargo/kurye teslimat hizmetleri ve daha pek çok hizmetten faydalanılabiliyor.
Rusya Voucher Belgesi Nedir? Nasıl Temin Edilir?
Rusya Federasyonu yasaları gereğince Rusya'ya turist olarak gidilecekse, turistik vize ile birlikte Rus tur operatöründen alınmış turist kabul belgesi olarak bilinen "voucher" belgesinin de temin edilmesi bekleniyor. Yapılan turistik seyahatlerde Rusya Hükümeti'nin kanunları çerçevesinde ülkeye gelen her turistin Rusya'da bulunan bir tur operatörü tarafından onaylanarak kabul edilmiş olması şartı bulunuyor. İnternet üzerinden bir otele rezervasyon yaparak Rusya'ya turist olarak gidilemiyor. Rusya voucher belgesi Rusya'da nerede ve ne kadar süre kalınacağının bilgisini içeriyor.
Orijinal voucher belgesi başvuru sırasında Euroasia GVS yetkilisi tarafından temin ediliyor. Voucher belgesini sorunsuz bir şekilde hazırlanabilmesi için pasaport yeterli oluyor.
Rusya Ticari Vize Başvurusu Nasıl Yapılıyor?
Rusya ticari vize, Türk vatandaşları, Türkiye'de yaşayan yabancı uyruklu vatandaşlar için veriliyor. Ticari pazarlıklar, fuarlar, seminerler, konferanslar veya ticari ortaklarla toplantılar bu kategoriye giriyor.
Rusya vize davetiyesi, Rusya Göçmen Bürosu'nun Rus Dışişleri Bakanlığı'nın damgalı ve imzalı davet mektubu ile veriliyor. Davet eden taraf, Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenmiş elektronik davetiye belgesi hazırlatıyor. Rusya'ya bir iş ziyaretine gitmeden önce, ticaret yapılacak firmanın ticari amaçlar doğrultusunda bilgilendirilmiş olması bekleniyor. Davet mektubunda ticari faaliyetin süresi, davet eden şirketin, organizasyonun ya da yetkili kişinin adı-soyadı ve unvanı davet mektubunda belirtilmiş olması bekleniyor.
Ticari vize çoklu giriş-çıkışlı 90 gün süre ya da çok giriş-çıkışlı 1 sene süre ile veriliyor. Rusya ticari vize davetiyesinin çıkış süresi 20-30 günlük bir süre aralığında gerçekleşiyor. Rusya ticari gezilerde seyahat planının bu süre göz önüne alınarak yapılmasına dikkat edilmesi gerekiyor.
2020 Rusya ticari vize kategorileri; 3 aylık 1 girişli, 3 aylık 2 girişli, 1 yıllık multi vize olarak alınabiliyor.
Rusya E Vize (St. Petersburg Vizesi) Nedir, Nasıl Alınır?
Rusya E Vize (St. Peterburg vizesi), St. Peterburg ve Leningrad Bölgesi'ne yapılacak seyahatlerde alınan elektronik vizeye deniyor. Rusya Devlet Başkanı'nın kararnamesi uyarınca St. Petersburg ve Leningrad Bölgesi'ne 1 Ekim 2019'dan itibaren geçerli olmak üzere Rusya e vize alınabiliyor. Rusya e vizenin düzenlenme tarihinden itibaren 30 günlük süre içerisinde en fazla 8 gün geçerliliği bulunuyor. 8 günlük süre bölgeye giriş tarihinden itibaren başlıyor. Yani Rusya'ya e vize ile seyahat eden kişi maksimum 8 gün kalabiliyor ve St. Petersburg, Leningrad bölgesi haricinde başka bölgeye geçemiyor. Rusya e vize ile Moskova ve diğer şehirlere gidilemiyor.
Rusya e vize, belirtilen bölge içerisinde tek girişli ticaret, insani ve turistik ziyarete olanak tanıyor. Başvurular dijital ortamda yapılacağı için başvuru belgeleri ask@eagvs.com e-mail adresine taratılarak gönderilebiliyor. Seyahatten en geç 5-7 gün öncesinde başvuru belgelerinin ve dekontun e-mail adresine iletilmiş olması gerekiyor. Rusya e vize başvurularında konsolosluk harcı muafiyeti olduğu için yalnızca 250 TL olan hizmet bedeli tahsil ediliyor. Başvurular 3-5 gün arasında sonuçlanıyor.
1 Yıllık Multi Vize Almak İçin Ne Gerekiyor?
Rusya ile ticari faaliyette bulunan iş insanları için 1 yıllık vize alınabiliyor. Sadece pasaportun ön yüzünü mail ortamında iletmek 1 yıllık, çok girişli vize için yeterli oluyor. Tüm sıkıcı prosedürlerden kurtularak yalnızca pasaport ile 1 yıllık çok girişli vize alınarak yıl boyunca istenilen zamanda Rusya'ya seyahat edilebiliyor. 1 sene ya da daha uzun bir zaman için vize talep edildiğinde Rusya Konsolosluğu Türkiye'de ikamet eden yabancı vatandaşlarından uzun süreli seyahat sağlık sigortası poliçesi talep ediyor. Seyahat sigortası, Euroasia GVS yetkilisi tarafından hazırlanarak dosyanıza ekleniyor.
1 yıllık Rusya Vizesi Almak Ne Kadar Sürüyor?
Rusya için 1 yıllık vize başvuru işlemleri ortalama 1 ay sürüyor. Bu süre içerisinde ilk aşamada pasaport başvuru sahibinde kalıyor. Vize basılacağı zaman pasaport isteniyor, bu aşamadan sonra da 4 iş gününde 1 yıllık multi vize hazır oluyor.
Rusya çok girişli vize başvurularında davetiyenin Federal Göç Şubesi daveti ile düzenlenen vize taleplerinde çalışma, eğitim, insani ve ticari vize başvuru belgelerinin orijinal hallerinin sunulmasına dikkat edilmesi bekleniyor. Rusya'ya gerçekleştirilecek seyahatinin tamamlanma tarihinden sonra pasaportun en az 6 ay (çalışma ve öğrenci vizesi 1,5 yıl) geçerliliğe sahip olduğunun teyit edilmesi gerekiyor.
Voucher belgesi, davet mektubu, vize başvuru formu, vize talebinin nasıl iletileceği ve başvuru işlemleri için Euroasia GVS Rusya vize başvuru merkezinden danışmanlık alabilirsiniz.
Euroasia GVS aracılığı ile hizmet almanın size sağlayacağı pek çok avantaj bulunuyor. Profesyonel ve deneyimli danışmanların sunacağı avantajlı Rusya vizesi hizmetlerden faydalanmak için 90 (212) 963 36 21 numaralı hattan firma yetkililerine ulaşabilirsiniz.