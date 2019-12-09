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Rusya'ya 4 yıllık doping cezası

Dünya Dopingle Mücadele Kurumu (WADA) Rusya'nın 4 yıl boyunca uluslararası müsabakalardan men edilmesi kararı aldı.

09.12.2019 13:57 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:02Rusya'ya 4 yıllık doping cezası
Dünya Dopingle Mücadele Kurumu (WADA) 'nın 4 yıl boyunca uluslararası müsabakalardan men edilmesi kararı aldı.

Dünya Dopingle Mücadele Kurumu (WADA) 'nin kentinde yaptığı toplantıda, Rusya'nın 4 yıl boyunca tüm uluslararası müsabakalarından men edilmesi kararı aldı. Rusya, Dünya Anti-Doping Kurulu'nun (WADA) incelemesi sonucunda 4 yıllığına olimpiyatlardan ve birçok spor dalından men edildi. Buna göre Rusya 2020 olimpiyatları ve 2022 dünya kupasında yer alamayacak. - MOSKOVA

İsviçre, Lozan, Rusya, Spor

Kaynak: İHA

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