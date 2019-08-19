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Rusya'ya en borçlu ülkeler Belarus, Ukrayna ve Venezuela

Rusya'ya en çok mali borcu bulunan üç ülkenin Belarus, Ukrayna ve Venezuela olduğu bildirildi.

19.08.2019 12:44 Rusya'ya en borçlu ülkeler Belarus, Ukrayna ve Venezuela
Rusya'ya en çok mali borcu bulunan üç ülkenin Belarus, Ukrayna ve Venezuela olduğu bildirildi.
Rus RBK gazetesinin çeşitli hükümet kaynaklarından derlediği bilgilere göre, toplam 17 ülkenin Rusya'ya 39,4 milyar dolarlık borcu bulunuyor.
Toplam 7,55 milyar dolarlık borcuyla Belarus, Rusya'ya en çok borcu bulunan ülke konumundayken, Ukrayna 3,7 milyar dolarlık borcuyla ikinci, Venezuela ise 3,5 milyar dolarlık borcuyla üçüncü sırada yer alıyor.
Belarus'un Rusya'ya borcu 2012'den bu yana yaklaşık iki kat artarken, Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı ve Maliye Bakanı Anton Siluanov, bir süre önce yaptığı açıklamada, Belarus'un borcunun tekrar yapılandırılmayacağını bildirmişti.
Ukrayna yönetimi ise Rusya'nın açıkladığı borç miktarını kabul etmezken, 1990'lu yılların başında ithal edilen Rus gazı nedeniyle Rusya'ya yaklaşık 600 milyon dolarlık borcun bulunduğunu savunuyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haziran ayında yaptığı açıklamada, Venezuela'nın Rusya'ya yönelik borcunun 3,5 milyar dolara ulaştığını açıklamıştı. Söz konusu borç miktarının iki ülke arasında 2011'den bu yana yapılan silah anlaşmasından bu yana artığına işaret ediliyor.
Rusya'ya en çok borcu bulunan ülkeler listesinde söz konusu üç ülkenin ardından 3,2 milyar dolarlık borcuyla Küba ve 2 milyar dolarlık borcuyla Bangladeş geliyor.

Venezuela, Ukrayna, Belarus, Rusya, Güncel

Kaynak: AA

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