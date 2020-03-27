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Rusya'ya göre petrolde doğru fiyatlar 45-55 dolar

Rusya Enerji Bakanlığı'nın Cuma günü yaptığı bir açıklamada, doğru hampetrol fiyatının varil başına 45 ile 55 dolar dolayında olduğu belirtildi.

27.03.2020 14:29 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:29
Rusya'ya göre petrolde doğru fiyatlar 45-55 dolar

Rusya Enerji Bakanlığı'nın Cuma günü yaptığı bir açıklamada, doğru hampetrol fiyatının varil başına 45 ile 55 dolar dolayında olduğu belirtildi.

Açıklamada, petrol fiyatlarının 25 dolar doayında düzeylere çekilmesinin temel nedeni Covid-19 salgını olduğu da vurgulandı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya'nın da aralarında bulunduğu diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu'ndaki anlaşmazlık nedeniyle petrolde arz kısıntısını sağlayan anlaşması bu ay başında geçersiz hale gedi ve petrol fiyatları yarı yarıya geriledi.

Rusya'nın ulusal varlık fonu RDIF'in başında bulunan Kirill Dmitriev, başka ülkelerin de işbirliği yapması halinde petrol piyasasında arz ve talebi dengelemek için yeni bir OPEC+ anlaşmasının mümkün olduğunu söyledi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Enerji Bakanlığı, Rusya, Ekonomi

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Haberler ›› Ekonomi ››Rusya'ya göre petrolde doğru fiyatlar 45-55 dolar - Ekonomi

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