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Rusya'ya ihraç edilecek bazaltın sevkiyatına başlandı

Düzce Belediyesince kentteki ocaklardan çıkarılan, dayanıklılığı ve sert yapısı nedeniyle asfalt yol yapımında kullanılan bazaltın Rusya'ya sevkiyatına başlandı.

24.02.2020 16:52 | Son Güncelleme: 24.02.2020 17:09Rusya'ya ihraç edilecek bazaltın sevkiyatına başlandı
Belediyesince kentteki ocaklardan çıkarılan, dayanıklılığı ve sert yapısı nedeniyle asfalt yol yapımında kullanılan bazaltın 'ya sevkiyatına başlandı.
Düzce Belediyesinin öz kaynaklarının artırılması ve bu kaynakların gelire dönüştürülmesi için yapılan çalışma kapsamında belediyenin iştiraki BELTAŞ AŞ ile Transservice Denizcilik Şirketi arasında imzalanan sözleşmeyle Rusya'ya satılacak 71 bin tonluk bazalt ihracatının ilk 4 bin tonluk kısmı, Limanı'nda gemiye yüklendi.
İşlemlerin tamamlanmasının ardından gemi, Kavkaz Limanı'na gitmek üzere yola çıkacak.
Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, AA muhabirine, ilk bazalt ihracatını gerçekleştirmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.
İhracatın devam edeceğini anlatan Özlü, "Bugün 4 bin tonluk bir ihracatımız olacak. Düzce Belediyesinin iştiraki BELTAŞ AŞ, başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Bu şeklide Düzce'nin madenlerini, değerlerini ülkemize ihracat olarak, döviz getirici işlemlerde kıymetlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdemir, Düzce, Rusya, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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