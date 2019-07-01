Rusya'ya transfer olan Younes Namlı: Müslüman oyunculara ırkçılık yapılıyor

Rusya'da Krasnodar forması giyen Faslı oyuncu Younes Namlı, verdiği röportajda dikkat çeken ifadeler kullandı ve Müslümanlara karşı futbol dünyasında ırkçılık olduğunu söyledi.

"RAMAZAN'DA ORUÇ TUTUYORUM"

Müslümanlığın gerektirdiği gibi yaşadığını söyleyen Younes Namlı, "Ailem beni Müslüman yaptı ve ilk dönemde onları çok dinlemedim, dini de tam anlamadım. Büyüdükçe farklılaştım ancak sonrasında İslam'ı anladım. Günde 5 vakit namaz kılıyorum ve İslam beni aydınlatıyor, bana neyin doğru, neyin yanlış olduğunu gösteriyor. Alkolü ve partileri bıraktım. Ramazan'da oruç tutuyorum. Ramazan'ın ilk günlerinde idman ile birlikte zor oluyor, bunun tersini söyleyen yalan söyler. Kahvaltı olmayınca gücünü kaybediyorsun. Ama 1 hafta sonra alışıyorsun" dedi.

"MÜSLÜMANLAR DELİ OLSA, HEPSİ ÖLÜ OLURDU"

Avrupa 'da Müslüman oyunculara bakışın hatalı olduğunu kaydeden 25 yaşındaki futbolcu, "Avrupa'da Müslüman futbolcu olmak çok zor, ırkçılık var. 2019'da yaşıyoruz ve hala dünyada ırkçılar var. Müslümanların deli ve çılgın olduğunu söylüyor tüm medya. Müslümanlar deli olsaydı, onların hepsi ölü olurdu. Benim Kuran öğretmenim birini öldürürsen, tüm insanlığı öldürmüş sayılacağını bana öğretti. İslam'da hep iyi şeyler yapmalı ve iyi şeyler dilemelisin. Deliler her ülkede var. Basın Müslüman olduğum için beni öldürüyor ancak bu yanlış" ifadelerini kullandı.

(Sporx)