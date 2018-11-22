Rusya Yaptırımlara Rağmen Suriye'ye Petrol Temin Etmeye Devam Edecek"

Rusya
Federasyon Konseyi Uluslararası Komitesi Üyesi Oleg Morozov, Rusya'nın Suriye
'ye petrol temin etmeye devam edeceğini açıkladı. ABD
'nin baskısına rağmen, ülkesinin Suriye ile yapılan petrol temini anlaşmasını yerine getirmeye devam edeceğini söyleyen Morozov, "Suriye ile bir anlaşmamız var ve bu yüzden kime, ne tedarik edeceğimize biz karar vereceğiz. Bu bizim yanıtımız olacak, karşı yaptırımlardan çok daha etkili olacak" dedi.
Bilindiği gibi ABD dün, İran
üzerinden Suriye rejimine petrol tedarikine yardım ettiği için Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar uygulamaya başladı. ABD Hazine Bakanlığı resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamaya göre yaptırım listesine Mir Business Bank, Global Vision Group, Promsyrioimport olmak üzere üç Rus şirketi ve bir Rusya vatandaşı, Promsyrioimport Genel Başkan Yardımcısı Andrey Dogaçev dahil edildi.
Rusya Federasyonu,Suriye
22 Kasım 2018 Perşembe 19:21