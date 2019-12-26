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Rusya, Yasen-M projesinin ilk nükleer denizaltısını suya indirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Yasen-M projesi kapsamında modernize ettikleri ilk seri nükleer denizaltıyı suya indirdiklerini duyurdu.

26.12.2019 10:02 | Son Güncelleme: 26.12.2019 10:02 Rusya, Yasen-M projesinin ilk nükleer denizaltısını suya indirdi

Savunma Bakanlığı, Yasen-M projesi kapsamında modernize ettikleri ilk seri nükleer denizaltıyı suya indirdiklerini duyurdu.

Yasen-M sınıfı nükleer denizaltı Novosibirsk, Rusya'nın kuzey kenti Severodvinsk'te bulunan denizaltı üretim şirketi Sevmaş'ın tersanesinde düzenlenen törenin ardından suya indirildi.

Törende konuşan Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Nikolay Yevmenov, denizaltı mürettebatının eğitim merkezindeki eğitimini tamamladığını belirterek ekibin modern ekipman ve silahları kullanmaya hazır olduğunu söyledi.

Novosibirsk'in 2020'de filonun hizmetine sunulması planlanıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Törenden görüntü

Denizaltınan görüntüsü

 



Rusya, Güncel

Kaynak: DHA

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