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Rusya yeni hava savunma sistemini test etti

Rusya, savaş gemileri için ürettiği deniz bazlı Poliment-Redut hava savunma sistemlerinin testlerini tamamladı.

12.02.2020 11:31 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:31Rusya yeni hava savunma sistemini test etti
, savaş gemileri için ürettiği deniz bazlı Poliment-Redut hava savunma sistemlerinin testlerini tamamladı.

Rusya, deniz donanmasında 'Proje 22350' kapsamında Amiral Gorşkov, Amiral Katasonov, Amiral Golovko ve Amiral İsakov isimli 'süper savaş gemilerinin' silahlarını geliştirmeye devam ediyor. 2020 ile 2022 yılları arasında Rusya'nın Kuzey ve Pasifik filolarına katılması beklenen savaş gemileri için üretilen deniz bazlı hava savunma sisteminin son testi Rusya'nın kuzeyinde bulunan Barents Denizi'nde tamamlandı. 150 kilometre menzile sahip olan ve 30 kilometre irtifadaki hedefleri vurabilen Poliment-Redut hava savunma sistemlerinin son testi Amiral Katasonov savaş gemisinde tamamlandı.

Rusya Savunma Bakanlığı hava savunma sistemlerinin testlerinin başarıyla tamamlandığını, son aşamaların ardından yeni savunma sistemleri ve silahlarla donatılan geminin kuzey filosuna dahil edileceğini açıkladı. - MOSKOVA

Barents Denizi, Rusya, Güncel

Kaynak: İHA

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