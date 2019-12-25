Haberler » Güncel » Rusya: 'Yeni S-400'leri yakında ordumuza katacağız' - Haber

Rusya: "Yeni S-400'leri yakında ordumuza katacağız"

Rusya tarafından yapılan açıklamada, yeni üretilmiş 4 adet S-400 bataryalarının yakında orduya teslim edileceği duyuruldu.

25.12.2019 16:06 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:06 Rusya:
tarafından yapılan açıklamada, yeni üretilmiş 4 adet S-400 bataryalarının yakında orduya teslim edileceği duyuruldu.
Yeni S-400'lerin yakında orduya katılacağını açıklayan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "2020 yılında, hava kuvvetlerimize ve donanmamıza 106 adet yeni uçak tedarik edeceğiz. Bunların dışında 4 adet S-400 Triumph ve 6 adet Pantsir hava savunma sistemi teslim edilecek" ifadelerini kullandı.
Açıklamasının devamında ABD'nin 2020 askeri bütçesi için ayırdığı kaynağa da değinen Şoygu, "ABD'nin 2020 yılı askeri bütçesi için ayırdığı rakam 750 milyon dolar. Bu bizim tam 16 katımız demek. NATO ise Rusya'nın kara sınırlarında gerçekleştirdiği keşifleri yüzde 33, deniz sınırlarında ise yüzde 24 arttırdı" şeklinde konuştu.
(İHA)

Sergey Şoygu, Rusya, S 400, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:34   Keşan'da "engelliler fidanlığı" oluşturuldu - Haber
17:32   Pakdemirli: "(Karadeniz'deki örtü yangınları) Soğutma ve söndürme çalışmaları 15 yangında devam... - Haber
17:32   Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Karadeniz Bölgesindeki yangınlar) Toplamda 260 hektar... - Haber
17:31   Bakan Selçuk'tan duygusal paylaşım - Haber
17:28   Kırım Başsavcılığı, Kırım Köprüsü hakkında soruşturma başlattı - Haber
16:51   Tarihi mezarlık kaçak kazı nedeniyle köstebek yuvasına döndü - Haber
16:22   İstanbul'da İETT otobüsünün önünü kesen bir grup, şoförü darp etmek istedi! - Haber
16:06   TIR'IN gizli bölmelerinden 3 bin kaçak sigara ve cep telefonları çıktı - Haber
15:34   Aydın'da jeotermal santral için verilen ÇED raporuna tepki - Haber
15:33   Camilerde tabureli cemaat manzarası devam ediyor! - Haber
25.12.2019 17:36:37