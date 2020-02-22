Rusya'yı arkasına alan Esed rejiminden yeni tehdit: Hava sahasını ihlal eden uçakları vuracağız

Esed rejimine bağlı ülkenin resmi haber ajansı SANA'da yer alan habere göre; Suriye hava sahasını ihlal eden her uçağın vuracağı duyuruldu.

DOĞRUDAN ATEŞ AÇMA EMRİ

Suriye silahlı kuvvetleri komuta merkezinden yapılan açıklamada, hava savunma birliklerine, ülkenin hava sahasını yasalara aykırı olarak ihlal eden hava araçlarına doğrudan ateş açma emri verildiği belirtildi.

"HAVA SAHAMIZ İHLAL EDİLİR EDİLMEZ YOK EDECEĞİZ"

Açıklamada, "Suriye'nin hava sahasını ihlal eden her uçak, bizim semalarımızda bulunmasına izin verilmeyen düşman hedefi olarak değerlendirilecek. Tespit edilir edilmez takip edilecek ve hava sahamızı ihlal eder etmez yok edilecek" ifadelerine yer verildi.

KARŞI KOYMA TALİMATI

Suriye hava sahasının herhangi bir ihlalinin ülkeye dışarıdan yapılan saldırganlık eylemi olarak görüleceği ifade edilen açıklamada, "Hava savunma kuvvetleri, tüm mevcut araçlarla karşı koyma emri aldı" denildi.