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Rusya: Yolcu uçağı Hmeymim Hava Üssü'ne acil iniş yaptı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırıları sırasında bölgeden geçmekte olan bir yolcu uçağının Hmeymim Hava Üssü'ne zorunlu iniş yaptığını duyurdu.

07.02.2020 09:33 | Son Güncelleme: 07.02.2020 09:33Rusya: Yolcu uçağı Hmeymim Hava Üssü'ne acil iniş yaptı

Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, 'in 'ye yönelik hava saldırıları sırasında bölgeden geçmekte olan bir yolcu uçağının Hmeymim Hava Üssü'ne zorunlu iniş yaptığını duyurdu.

Konaşenkov, İsrail'in Şam'a yönelik hava saldırıları sırasında dün bölgeden geçmekte olan ve 172 yolcusu bulunan Airbus-320 yolcu uçağının Suriye Hava Savunma Sistemi tarafından hedef alınmak üzereyken Hmeymim Hava Üssü'ne acil iniş yaptığını duyurdu.

İgor Konaşenkov, İran'ın başkenti Tahran'dan kalkan uçağın Şam'a inmek üzere hazırlık yaptığı sırada riskin oluştuğunu ve uçağın Hmeymim Hava Üssü'ne acil iniş yaptığını söyledi.



Suriye, İsrail, Rusya, Dünya

Kaynak: DHA

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