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Rusya YPG/PKK'yı çekilme konusunda uyardı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, YPG/PKK terör unsurlarının Suriye sınırından çekilmemeleri halinde, Türk ordusunun "üzerlerinden geçeceğini" söyledi.

23.10.2019 10:10Rusya YPG/PKK'yı çekilme konusunda uyardı
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, YPG/PKK terör unsurlarının Suriye sınırından çekilmemeleri halinde, Türk ordusunun "üzerlerinden geçeceğini" söyledi.
Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye ile Rusya arasında varılan mutabakata ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
ABD'nin son yıllarda YPG/PKK'lı unsurların en yakın müttefiki olduğunu belirten Peskov, "Bunun sonucunda ABD onları terk etti ve bir bakıma ihanet etti. Şimdi onları sınırda bırakıp Türklerle savaştırmayı tercih ediyorlar." diye konuştu.
Peskov, mutabakat çerçevesinde YPG/PKK'nın sınırdan çekilmesi gerektiğini vurgulayarak "Eğer çekilmezlerse Suriye sınır güvenliği ve Rus askeri polisi çekilmek zorunda kalır. Rusya ile Türkiye arasında varılan mutabakat kapsamında çekilmemeleri halinde Türk ordusu onların üzerinden geçer." dedi.

Suriye, Rusya, YPG, Güncel

Kaynak: AA

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